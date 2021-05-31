Министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд и министр финансов Ирака обсудили механизм и сроки погашения задолженности Ирака перед Ираном, передает İRNA.

«Во время встречи, состоявшейся в Тегеране обсудили механизм и сроки погашения задолженности Багдада перед Тегераном», говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства экономики Ирана.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в таможенной, банковской, страховой и инвестиционной сферах. Также были рассмотрены перспективы сотрудничества между двумя странами в различных сферах экономики.