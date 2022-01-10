Проведение пятого раунда переговоров по нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией стоит в повестке дня иранского внешнеполитического ведомства. Об этом, как передало агентство IRNA, сообщил в понедельник официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде. По его словам, «идет подготовка к очередному раунду двусторонних контактов, который пройдет в Багдаде».

«Иран стремится к хорошим отношениям с Саудовской Аравией, несмотря на существующие разногласия по ряду региональных проблем», — отметил иранский дипломат.

6 января в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что ирано-саудовский диалог носит конструктивный характер. По его словам, «Тегеран готов нормализовать отношения с Эр-Риядом в любой момент».(ТАСС)