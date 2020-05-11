Тбилиси открыли для въезда и выезда

Тбилиси, границы которого были закрыты с 15 апреля в рамках ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции, в понедельник открылся для въезда и выезда. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в администрации грузинского правительства.

«Все въезды и выезды из Тбилиси открыты с 06:00.

Автомобили без проблем передвигаются как из города, так и в город», — сказала сотрудница пресс-службы администрации правительства Грузии.

По ее словам, на въездах в грузинскую столицу по-прежнему дежурят сотрудники полиции и военные, которые измеряют температуру всем людям, прибывающим в Тбилиси.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о решении открыть Тбилиси 7 мая во время презентации антикризисного плана правительства по туризму. Закрытым по-прежнему останется город Рустави (край Квемо Картли). Власти планируют открыть его 14 мая. Ранее, 5 мая для въезда и выезда открылись города Батуми (Аджарская АР) и Кутаиси (край Имерети).

Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави закрыли для въезда и выезда 15 апреля в рамках предпринимаемых мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции по стране. Изначально это решение было принято на 10 дней, но после продления режима чрезвычайного положения до 22 мая этот вопрос отложили на неопределенный срок. Общее число жителей этих четырех крупнейших городов составляет более 1,6 млн человек.

В Грузии из-за пандемии с 21 марта по 22 мая действует режим ЧП. Кроме того, каждый день с 21:00 о 06:00 вводится комендантский час. По последним данным, в стране выявлены 638 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией были доставлены на родину из-за рубежа. 317 человека выздоровели. На карантине находятся более 4,8 тыс. человек, в стационарах — 444, 10 пациентов умерли.