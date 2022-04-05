Тбилиси опровергает обвинения Киева в том, что Грузия предоставляет РФ свою территорию для осуществления контрабанды, включая военную технику, в обход международных санкций, введенных против России из-за вторжения в Украину. Эти обвинения, основанные на информации украинской разведки, в интервью грузинским СМИ озвучила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«С первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении Российской Федерации Грузия осуществляет строгий контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и осуществляет мониторинг ввезенных и вывезенных грузов из страны.

Министерство финансов Грузии со всей ответственностью заявляет, что любые виды товаров как военного, так и двойного назначения, а также все товары, которые включены в санкционный список, подлежат строгому таможенному контролю со стороны властей Грузии», — говорится в заявлении министерства финансов Грузии от 4 апреля.

Министерство финансов при этом подчеркивает, что Грузия продолжит осуществлять строгий контроль в данном направлении, так же как и обмениваться информацией с международными партнерами