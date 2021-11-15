В российской прессе продолжаются провокации против Азербайджана. Так, в ведущем новостном агентстве ТАСС вышел репортаж о сепаратистском огрызке, оставшемся на территории Азербайджана после ввода российского миротворческого контингента.

В первую очередь в репортаже в глаза бросается желание автора нарочито подчеркнуть, что город Ханкенди, название которого в репортаже приведено в армянской версии, уже оправился от последствий 44-дневной войны.

«Город выглядит не пострадавшим от войны, а, напротив, мирным и ухоженным. Курсирует общественный транспорт, по вечерам в магазинах много покупателей, а в кафе – посетителей», — говорится в репортаже.

Корреспондент ТАСС, остановившийся в гостинице «Европа» отмечает, что здесь действует небольшая выставка духовных и художественных реликвий — икон, хачкаров, предметов домашнего обихода, которые вывезены из Шуши и «других районов Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана». Ни одним словом корреспондент ТАСС, чье имя не приведено в репортаже, не обмолвился о том, что Карабах является международнопризнанной территорией Азербайджана. Про Азербайджан упоминается лишь при упоминании поста у новой дороги в Шушу, на противоположной стороне которого стоят азербайджанские военнослужащие.

А в остальном из репортажа выходит, что временно размещенные здесь миротворцы являются значимой силой, решающей судьбу местных армян. Во время прочтения репортажа складывается твердое ощущение, что анонимный корреспондент ТАСС расхваливает деятельность миротворцев, которые оказывают медицинскую помощь местным жителям, прививают их вакциной от коронавируса и разминируют территории, а также помогают восстанавливать жилье.

Автор приводит слова местного жителя по имени Борис, который ратует за продолжительное пребывание в Карабахе российских миротворцев. «Я хочу не пять лет, а навсегда. Спасибо вам, что вы здесь. Конечно, мы рады. Единственный пророссийский регион на Кавказе и во всем постсоветском пространстве — это мы», — отмечает армянин.

Ему вторит армянка по имени Ануш. «Конечно, мы благодарны миротворцам России. Благодарны всем, кто помог нам вернуться на нашу родную землю, и просим обеспечивать нам безопасность и далее. Мы хотим жить здесь с вами плечом к плечу», — говорит она.

Корреспондента ТАСС также умиляет то, что на въезде в Ханкенди висит плакат с изображением президента России, а в городе вывески, таблички с названиями улиц дублируются на русском языке. Еще немного и анонимный автор высказался бы за раздачу российских паспортов карабахским армянам, потому как местные жители всегда болеют за сборную России по футболу.

Нет никакого упоминания о том, что Азербайджан вернул находившиеся свои территории после многолетней армянской оккупации, сопровождающейся целенаправленным уничтожением историко-культурного наследия азербайджанского народа, варварским расхищением природных ресурсов, превращением мечетей в свинарники. Для автора самым главным было довести до читателей основную суть своего репортажа – слова Бориса о том, что Карабах это единственный пророссийский регион во всем постсоветском пространстве, а не историческая территория Азербайджана.