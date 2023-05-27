Американский режиссер Квентин Тарантино едва не подрался в отеле Carlton Cannes с посетителем бара во французском Канне из-за стула, пишет британская газета Mirror, ссылаясь на источник.

«Создатель «Криминального чтива» едва не подрался после попытки занять чужое место в лобби-баре», — пишет издание.

По словам источника, кинохудожник подошел к мужчине и пытался забрать у него стул. В ответ посетитель отказался уступить место, из-за Тарантино разозлился и спросил его знает ли оппонент кем он является. Шум привлек внимание других посетителей, которые стали предлагать подраться за место. Режиссер отступил и решил занять другое место.