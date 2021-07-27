Однако по данным СМИ, вертолет афганских ВВС в Гильменде совершил аварийную посадку. Как передает местное агентство Пажвак со ссылкой на армию Афганистана, вертолет совершил жесткую посадку в ходе операции против боевиков «Талибана», вероятно, по техническим причинам.