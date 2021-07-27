Радикальное движение «Талибан» утверждает, что боевики сбили вертолет ВВС Афганистана в провинции Гильменд.
«Вблизи центра района Над-е Али в провинции Гильменд членами движения был сбит военный вертолет врага. Также были захвачены центр района Над-е Али и начальник полиции», — написал в Twitter представитель движения Забиулла Муджахед.
Талибы также утверждают, что в ходе нападений были убиты и ранены многие афганцы, захвачено оружие и боеприпасы.
Однако по данным СМИ, вертолет афганских ВВС в Гильменде совершил аварийную посадку. Как передает местное агентство Пажвак со ссылкой на армию Афганистана, вертолет совершил жесткую посадку в ходе операции против боевиков «Талибана», вероятно, по техническим причинам.