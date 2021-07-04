Боевики движения «Талибан» за последние 24 часа установили контроль над семью районами в провинциях Бадахшан, Кандагар и Пактия в Афганистане.

Советник главы Совета провинции Бадахшан Джавид Муджеддеди сообщил, что талибы атаковали уезды Коф-Аб, Рагистан, Джурум, Шахри Бузург и Йафтал, из которых военным пришлось отступить. В ходе боев есть потери с обеих сторон.

По его словам, на данный момент 12 из 28 уездов провинции Бадахшан находятся под контролем талибов.

Накануне талибы захватили в Бадашхане уезды Вардуч, Драим, Тегаб, Кишим и Тишкан.

Провинция Бадашхан является стратегически важным регионом Афганистана на границе с Таджикистаном, Китаем и Пакистаном. В этой провинции расположена крупные месторождения руды.

Тем временем, из южной провинции Кандагар пришло сообщение о захвате талибами уезда Пенчива.

В самом движении «Талибан» объявили, что за последние сутки под контроль движения перешли 10 уездов Афганистана. (Анадолу)