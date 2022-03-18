Талибы задержали в Кабуле трех сотрудников одного из ведущих телеканалов страны — Tolo News. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное агентство Hama Press.

По данным источников местного агентства, среди задержанных директор телеканала Хполвак Сафи, ведущий информационно-аналитических передач Бахрам Аман и советник по юридическим вопросам Нафи Халик.

Позже Сафи и Халика отпустили, однако Аман, который является одним из самых популярных телеведущих в стране, по-прежнему находится под стражей.

О причинах задержания информации не поступало.

Медиагруппа Moby Group, которой принадлежит Tolo News, накануне получила предписание от талибов о необходимости прекратить вещание зарубежных сериалов.

Медиагруппа сообщила, что вынуждены временно подчиниться требованию «Талибана».

В связи с инцидентом свое беспокойство выразила Миссия ООН по содействию Афганистану.