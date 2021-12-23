Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» обещает защиту проживающим в стране сикхам и индуистам, а также возможность их участия в общественно-политической жизни страны.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в четверг на встрече в Кабуле с представителями этноконфессиональных меньшинств Абдул Кабир, который был назначен радикалами на должность заместителя главы временного кабмина по политическим вопросам.

«Афганистан — общий дом для всех, и все этнические группы, проживающие в этой стране, имеют право жить в безопасности и принимать участие в ее развитии», — приводит слова представителя радикалов Национальное радио и телевидение Афганистана (RTA).

Количество сикхов и индуистов в Афганистане в последние десятилетия значительно сократилось и сейчас составляет не более 0,3% от численности населения (38,9 млн человек). Находясь у власти в стране в 1996-2001 годах, талибы проводили дискриминационную политику в отношении этноконфессиональных меньшинств. Радикалы обязали последователей индуизма носить на одежде отличительные повязки желтого цвета и платить джизью (подушную подать, взимавшуюся с иноверцев в мусульманских государствах).