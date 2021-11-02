Движение «Талибан» опровергло сообщения о том, что бывшие афганские силовики примкнули к боевикам террористической группировки «Исламское государство», и заявило, что не видело подтверждений таких заявлений, сообщает телеканал Tolo News.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что небольшое число бывших сотрудников разведки Афганистана, прошедших обучение в Соединенных Штатах, и экс-служащих элитных военных подразделений примкнули к боевикам местной ячейки ИГ. Как сообщили изданию люди, знакомые с «перебежчиками», их число относительно невелико, но растет после вывода войск США и прихода к власти в Афганистане движения «Талибан». Бывшие силовики могут поделиться с террористами ценным опытом, писала газета.
«Присоединение представителей сил безопасности прошлого правительства к ИГ невозможно… мы доказательств такого не видели, и это не может быть возможным», — приводит телеканал заявление представителя движения.(РИА Новости)