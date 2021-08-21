Представитель политического офиса террористического движения «Талибан» 21 августа посетил российское посольство в Афганистане. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сообщил посол Дмитрий Жирнов.

«У нас сегодня был в посольстве представитель политического офиса талибов, и он просил <…> передать панджшерцам политический сигнал», — сказал дипломат.

Афганская провинция Панджшер — единственный регион, не подконтрольный талибам. Там обосновались один из лидеров отрядов сопротивления Ахмад Масуд, сын бывшего лидера антиталибовской коалиции Ахмад-Шаха Масуда, и вице-президент Афганистана Амрулла Салех. 17 августа, после того как из страны бежал президент Ашраф Гани, Салех назвал себя главой государства и пообещал никогда не сдаваться боевикам.

По словам Жирнова, представитель «Талибана» попросил Россию передать лидерам и жителям Панджшера, что члены движения до настоящего времени не предпринимали попыток войти в провинцию силой. «Группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например через достижение политического соглашения», — заявил дипломат. Талибы утверждают, что настроены на диалог и не хотят кровопролития, добавил посол.