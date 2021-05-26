Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) выразили готовность участвовать в Стамбульской конференции по Афганистану на определенных условиях. Об этом сообщил в среду афганский телеканал Ariana News со ссылкой на неназванного «высокопоставленного представителя» движения.

«Наше руководство примет участие во встрече в Стамбуле при условии, что она не будет продолжительной, что «Талибан» не будет представлен делегацией высокого уровня и что повестка дня не будет включать решения по важным вопросам, — приводит телеканал слова представителя талибов, который сообщил это на условиях анонимности. — Наше руководство полагает, что встреча должна длиться не более трех дней».

Эта новость подтверждается сведениями из другого источника в рядах «Талибан», указывает телеканал.

С 24 апреля по 4 мая в Стамбуле должна была состояться конференция по мирному урегулированию в Афганистане с участием властей страны, движения «Талибан», а также представителей более 20 государств и международных организаций. Мероприятие было отменено до создания более благоприятных условий для достижения прогресса в переговорном процессе, подчеркивалось в совместном заявлении организаторов конференции — ООН, Турции и Катара. Тогда представители «Талибан» заявили, что не будут участвовать в подобных встречах до тех пор, пока все иностранные силы не покинут страну.

Ariana News сообщает, что согласие на участие талибов в Стамбульской конференции на определенных условиях стало результатом усилий Пакистана, Катара и некоторых других стран. Пока не ясно, кто может представлять «Талибан».

Представитель правительственной делегации Афганистана на встречах с талибами в Дохе (Катар) Надер Надери заявил об отсутствии в него информации по этому поводу.

В понедельник афганский телеканал TOLO News сообщил о встрече делегаций правительства Афганистана и «Талибан» в Дохе. По информации источников телеканала, во встрече, состоявшейся накануне, принял участие глава делегации талибов Абдул Хаким Хаккани, который прибыл в Доху после месяца консультаций с руководством радикального движения в Пакистане.

Как указал член делегации афганского правительства Гулам Фарук Маджрух, «состоялась подробное обсуждение вопросов о начале переговоров и о путях их продвижения». Это вторая встреча сторон в Дохе за минувшие десять дней.

На прошлой неделе два члена делегации афганских властей сообщили, что представители «Талибан» готовы начать конструктивный диалог в Катаре. Как уточнила участник переговоров с талибами Хабиба Сараби, «дискуссии по окончательному согласованию повестки дня мирных переговоров возобновятся, как только члены обеих групп вернутся в Доху».

Делегации афганских властей и «Талибана» с 12 сентября прошлого года ведут в Дохе диалог о восстановлении мира в Афганистане. Однако с начала нынешнего года они застопорились, а к середине апреля фактически зашли в тупик. 14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. Это решение отличается от прежних обязательств Вашингтона вывести свои войска к 1 мая 2021 года, которые были закреплены в прежнем соглашении с «Талибаном». Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, заявивших, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.