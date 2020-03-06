Такси-электромобили появятся в Баку

Лондонская компания EV сегодня объявила о поставке 100 новых электрических такси (TX Tupelo Red) с нулевым объемом выхлопных газов для Baku Taxi Service LLC,таксомоторной компании в Азербайджане с государственной поддержкой.

Как сообщает в пятницу Trend cо ссылкой на зарубежные СМИ, данные модели такси будет использоваться в качестве транспорта класса люкс для обслуживания многочисленных мероприятий и выставок, проводимых в Баку, а также VIP-отелей и трансферов из аэропорта.

Пассажиры электрических TX Tupelo Red по достоинству оценят бесшумность хода, комфорт и роскошь салона, способного вместить шесть человек, вкупе с панорамной крышей, бортовым wi-fi и возможностью подзарядки мобильных телефонов и ноутбуков.

| 2020-03-06T20:11:46+00:00 6 марта 2020, 21:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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