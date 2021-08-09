Правоохранителями выявлены районы, где уровень бытового насилия зашкаливает

24-летняя жительница поселка Мардакян Хазарского района Севиндж Магеррамова, которой муж Физули Гараев 3 августа перерезал горло, далеко не первая жертва бытового насилия. Последние 10 лет аналогичные убийства в Азербайджане совершаются так часто, что впору сравнить нас с Афганистаном, где насилие против женщин – явление такое же обычное, как торговля героином. К слову сказать, в Афганистане виновные в насилии против женщин не несут никакого наказания. Вместо уголовного преследования в стране прибегают к процедуре примирения сторон.

Похожую позицию заняли и сотрудники правоохранительных органов Азербайджана. Мужей-тиранов в Азербайджане наказывают не во всех случаях. Уголовное преследование начинается после того, как женщина становится жертвой убийства или покушения на таковое, как в случае матери троих детей Севиндж Магеррамовой. Убийца задержан, но эти действия правоохранительных органов запоздалые. Потому, что жертва, как выяснилось, сразу после случившегося, не раз обращалась за помощью в полицию после зверских избиений со стороны мужа.

СМИ распространили последние телефонные переписки убитой, где она писала о своих страхах: «Очень боюсь. Неоднократно обращалась в полицию. Что изменится, если утром полицейские услышат о моей смерти? Мои трое детей останутся без присмотра. Боялась написать вам, чтобы не рисковать. Они угрожают мне, что отнимут детей. Мой отец перенес инсульт, мать страдает сердечной недостаточностью. Я и сама пью успокоительные. Помогите мне, очень боюсь».

Не прошло и суток после этих слов, как Севиндж была зверски убита. Муж настиг ее в доме соседа, где она спряталась от него. А ведь женщина, чтобы защитить себя и своих детей, приняла меры безопасности — переехала от него, устроилась на работу, обратилась за помощью в полицию, предоставив все основания для привлечения мужа к уголовной ответственности. Но все попытки спастись оказались тщетными.

А вот другой пример бытового насилия – история молодой женщины, обратившейся ко мне за правовой помощью. Т.С., мать двоих малолетних детей, постоянно подвергается побоям со стороны мужа. Мужчина не выступает против развода, но при этом заявляет, что ничего из их общего имущества, приобретенного в браке, уступать ей не собирается. Женщина в данное время не работает, поскольку присматривает за детьми. На предложение снять для нее и детей отдельную квартиру, муж не реагирует. Поэтому женщина вынуждена проживать под одной крышей с мужем-тираном и терпеть оскорбления и побои с его стороны. Она старается не провоцировать его на конфликты, чтобы не стать жертвой насилия. Ко всему прочему, мужчина встречается с любовницей, параллельно лишая свою жену свободы действий. Сейчас Т.С. при помощи юристов пытается выйти из сложной ситуации.

И таких историй, в которых мужчина относится к женщине, как к своей собственности, предмету, с которым он может поступать как душе угодно, в азербайджанском обществе тысячи, если не миллионы. К счастью, не все они заканчиваются убийством.

По данным Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, ссылающегося на правоохранительные органы, за шесть месяцев 2021 года по республике было зарегистрировано 1315 преступлений, совершенных в отношении женщин, в том числе 550 фактов, сопряженных с насилием. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмеченных преступлений совершено на 9 % меньше.

Каждое пятое из общего числа злодеяние (292) совершено на почве ревности и семейно-бытовых конфликтов. 25,5 % (335) составляет умышленное нанесение вреда здоровью.

За весь 2020 год по республике было зафиксировано 5176 преступлений против женщин, из них 2067 деяний, сопряжены с насилием. 1386 фактов приходятся на долю умышленного нанесения вреда здоровью, а 18,8% (973) преступлений совершены на почве ревности и семейно-бытовых конфликтов.

При этом специалисты отмечают, что по указанным видам деяний, несмотря на динамику роста преступлений в период пандемии во всем мире, в Азербайджане наблюдается уменьшение.

Проанализировав информацию, полученную в результате расследования указанных преступлений, МВД пришло к выводу, что больше всего преступлений, связанных с бытовым насилием, совершается на территории Хазарского, Сабунчинского, Гарадагского районов Баку, а также в Сумгайыте и Абшеронском районе.

По Хазарскому району в прошлом году было зарегистрировано 89 указанных фактов (в 2019 – 75), Сабунчинскому – 63 (в 2019 – 66), Гарадагскому – 58 (в 2019 – 66). В Сумгайыте показатели за прошлый и предыдущий годы почти одинаковы (77 и 78), в Абшеронском районе в 2020 году выявлено 60 фактов бытового насилия, а в 2019 – 62.

И это не просто география, это, цифры, указывающие на определенный контингент, проживающий в данных районах, уровень их воспитания, мировоззрения. Данные результаты анализа должны быть особенно учтены в долгосрочной комплексной работе с населением, которую госструктурам просто необходимо провести, чтобы свести к минимуму бытовое насилие и научить людей уважать друг друга.

Отмечены также самые благополучные районы, где зафиксировано наименьшее количество фактов домашнего насилия — это Агстафинский, Хызинский и Огузский районы.

А вот по данным органов прокуратуры, в 2020 году 62 случая бытового насилия завершились убийством, 25 – покушением на убийство. Выявлено также три самоубийства, совершенных на этой почве.

Между тем в том, что сегодня происходит в нашем обществе, виноваты мы все. Наше равнодушие увеличивает число жертв бытового насилия. На практике четко должны работать законы, карающие родителей за ранние браки. Ранний брак – это все равно, что собственноручно отдать своего ребенка на растерзание. И к черту такой менталитет, который пропагандирует культ мужчины, нещадно эксплуатирует в семье женщину и лишает ее всяческих прав! Не должен сильный бить слабого, нельзя этого позволять. Нельзя принуждать жертв бытового насилия терпеть в надежде, что все образуется.

Нельзя закрывать глаза на внутрисемейные конфликты. Они могут закончиться и заканчиваются трагедией! Не примирять надо, а наказывать за каждое применение насилия, за каждое нарушение закона.