Таджикистан «проскочил» пик заболеваемости COVID-19 в мае и второй волны не будет — эксперт ООН

Таджикистану в предстоящий осенний период не грозит чрезвычайная эпидемиологическая ситуация и республика, скорее всего избежит сложностей с COVID-19, с которыми столкнулись соседние страны.

Об этом, как передает Kabar, об этом заявил на брифинге в Душанбе консультант-эксперт Всемирной организации здравоохранения, заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера по инновационной работе Александр Семенов.

«Резкий рост заболеваемости COVID-19 в соседних с Таджикистаном странах не связан ни с какими новыми вирусами. Ситуация связана с тем, что накопилось критическое число больных, не всегда на местах в клиниках хватало аппаратов для кислородной терапии, действующих рентгеновских установок», – считает эксперт.

По его словам, в этих странах был переход эпидемии в стадию очень быстрого роста с одной стороны, с другой – не полная готовность стационаров к приему больных и оказанию именно специальной помощи, которая нужна больным с коронавирусной инфекцией.

«Поскольку Таджикистан вступил в эту фазу раньше, республика уже сейчас лучше готова к сезону, который наступит и связан с ростом респираторных инфекций. Таджикистан получил несколько сотен оксигенераторов, которые завезла ВОЗ, раздала, установила, обучила персонал не только в столице, но и в регионах. Во-вторых, качественно прошел подготовку медицинский персонал, в Таджикистане очень хорошие специалисты, они понимают, что делать, знают, как лечить», – сообщил Семенов.

По мнению эксперта, то, что в Таджикистане сохраняется стабильно уровень заболеваемости, связано с тем, что республика «проскочила» пик заболеваемости в середине мая.

«Появилась определенная иммунная прослойка, люди переболели, они не заболевают. «Кормовая» база вируса сократилась, ему сложнее находить людей, которых может заразить. Самое сложное в этой ситуации было нарастить лабораторный потенциал, потому что это очень дорого, требует большого времени на обучение персонала. Но мы успеваем, поэтому я смотрю с оптимизмом на наступающий осенний сезон. Я не думаю, что здесь будут эксвизитные, сверх обстоятельства», – отметил ученый.