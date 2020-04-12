TƏBİB рассказал о ситуации с коронавирусом в Азербайджане

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало статистику по коронавирусу в Азербайджане по состоянию на 12 апреля.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было сделано 3 000 тестов на коронавирус.

Всего на территории страны было сделано 66 667 тестов.

Напомним, что сегодня в Азербайджане было выявлено 40 новых фактов заражения коронавирусом. Всего в стране насчитывается 1 098 случаев заражения. 250 из заболевших выздоровели, 11 скончались. Число активных больных составляет 837 человек.

| 2020-04-13T00:15:14+00:00 13 апреля 2020, 00:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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