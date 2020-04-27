TƏBİB рассказал о ситуации с коронавирусом в Азербайджане

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало статистику по COVID-19 в Азербайджане по состоянию на 27 апреля.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было сделано 4 676 тестов на коронавирус.

Всего на территории страны было сделано 128 807 тестов.

Напомним, что сегодня в Азербайджане зарегистрировано 33 новых случаев заражения COVID-19. На данный момент в стране установлено 1 678 случаев заражения инфекцией, 1 162 из них вылечились, 22 умерли, лечение 494 пациентов продолжается в больницах особого режима.

Из них состояние 17 чел. – тяжелое, 26 чел. — средней тяжести, остальных – стабильное.