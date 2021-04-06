TƏBİB призвал придерживаться протоколов лечения COVID-19

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) обратилось к медперсоналу, работающему с пациентами с COVID-19, и к лицам, заразившимся этой инфекцией.

В информации TƏBİB говорится, что в последнее время отдельные лица дают больным COVID-19 неверные рекомендации и назначается ошибочное лечение.

«Такие методы лечения усугубляют состояние пациента, поэтому они категорически недопустимы. Как известно, во многих странах на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и достоверных научных источников для медицинских работников разработаны протоколы лечения коронавируса. Они также были подготовлены TƏBİB с первых дней появления заболевания и были направлены в стационарные медицинские учреждения, эти протоколы периодически обновляются. Но учитывая, что в последнее время лечением коронавируса по просьбам и обращениям граждан занимаются также врачи отдельных специальностей, мы приглашаем ознакомиться с протоколами лечения как врачей, так и общественность и рекомендуем всем использовать проверенные методы», — говорится в сообщении TƏBİB.

Представляем протоколы лечения COVID-19:

https://its.gov.az/files/9/Yetkin_shexslerin_mualicesi_protokol.pdf

https://its.gov.az/files/9/koaqulopatiya_03122020.pdf