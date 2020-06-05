TƏBİB обратилось к населению

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обратилось к тем, кто будет совершать покупки накануне выходных, в связи с введенным двухдневным жестким карантином, сообщает Trend.

В обращении TƏBİB говорится, что по возможности необходимо предпочесть онлайн-покупки, отправлять за ними одного человека, избегать посещения магазинов в часы пик, и стараться отовариваться в близлежащем к дому магазине, если вы больны, то в магазин не ходить, закрывать рот и нос при чихании и кашле, если вы находитесь в магазине, носить и не снимать маску, не дотрагиваться до лица, держать физическую дистанцию с другими, чистить карточки по оплате дезинфицирующим средством, после оплаты дезинфицировать руки, по возвращении домой обязательно мыть руки с мылом.

Напомним, что с 00:00 часов 6 июня по 06:00 часов 8 июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе будет ужесточен карантинный режим.