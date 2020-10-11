Сын Шумахера подарил Хэмилтону шлем отца в честь повторения рекорда по победам

Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер подарил британцу Льюису Хэмилтону шлем отца в честь повторения рекорда по победам. Вручение состоялось после финиша гонки Гран-при Айфеля в Германии.

В воскресенье Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», стал победителем 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Айфеля. 35-летний британец одержал 91-ю победу в карьере, по этому показателю он повторил рекорд Шумахера.

«Я не знаю, что сказать. Когда ты растешь и смотришь «Формулу-1″, ты видишь, какого уровня пилоты там выступают, — сказал Хэмилтон в послегоночном интервью. — Я даже не ожидал, что когда-либо смогу дотянуться до этих цифр. Мне нужно время, чтобы осознать это».

Хэмилтон является шестикратным чемпионом мира и вскоре также может сравняться по этому показателю с Шумахером.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Португалии с 23 по 25 октября.