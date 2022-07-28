Возвращение Михаила Саакашвили в Грузию было «очень большой ошибкой», считает сын экс-президента Эдуард Саакашвили.

Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Состояние здоровья экс-президента сильно ухудшилось после двух голодовок. Уже более двух месяцев Саакашвили остается под охраной в тбилисской клинике «Вивамед».

«Он приехал, и мы получили ту катастрофическую ситуацию, которую получили. Как я уже говорил, это была очень большая ошибка», — сказал он в интервью телекомпании «Пирвели».

Эдуард Саакашвили говорит о необходимости «деполитизации» вопросов, связанных со здоровьем экс-президента. Одновременно он указывает, что в последнее время его отец «мало пишет о политике и больше особо не вмешивается» в процессы в Грузии.

27-летний сын экс-президента постоянно проживает за границей. По его словам, за неделю пребывания в Грузии у него сложилось впечатление, что люди не воспринимают Саакашвили, как «лидера будущего».

«Мы с мамой немного поездили вместе по Грузии. Меня встречают на улице и если узнают, то спрашивают — как Миша? У чувствую, что в обществе существует широкий интерес по поводу состояния здоровья моего отца. Однако в тоне я замечаю, что для многих из них мой отец не какой-то лидер будущего или что-то в этом роде», — сказал Саакшвили-младший.