Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар смогут баллотироваться в президенты Ливии на предстоящих всеобщих выборах.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в объединенном комитете «6+6».

«Комитет «6+6″ не будет исключать [возможность] выдвигать кандидатуры Сейфа аль-Ислама Каддафи и Халифы Хафтара на предстоящих выборах», — указали в комитете, в состав которого входят члены Высшего государственного совета и Палаты представителей (парламента) Ливии.