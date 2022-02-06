Сын королевы Великобритании Елизаветы II герцог Йоркский Эндрю 10 марта даст в Лондоне показания по делу об изнасиловании, в котором его обвиняет американка Вирджиния Джуфре, пишет газета The Daily Telegraph.

В соответствии с американской судебной процедурой принц Эндрю даст представителям Джуфре показания под присягой. Процесс будет записываться на видео, которое будет использовано в ходе запланированного на конец года рассмотрения иска Джуфре в американском суде. По словам собеседников издания, стороны долго не могли договориться о дате встречи адвокатов женщины с принцем. Сроки дачи показаний самой истицей пока не согласованы. Ожидается, что показания у принца будут брать в течение двух дней.

Напомним, что Джуфре обвиняет герцога в том, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли. В середине января суд Южного округа в Нью-Йорке отказался отклонить иск, поданный ею против принца, а судья Люьис Каплан заявил, что его рассмотрение по существу может начаться в период с сентября по декабрь. Вскоре после этого по решению Елизаветы II принц Эндрю был лишен воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. Он также потерял право использовать официальный титул Его Высочество, хотя сохраняет его за собой, как и титул герцога Йоркского. (ТАСС)