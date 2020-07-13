Сын Бекхэма женится на дочери миллиардера

Cын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.

Как передает РИА Новости, oб этом сообщила мать жениха в социальной сети Instagram.

Она пожелала молодым людям любви и счастья на всю жизнь.

Бруклин в своем аккаунте в Instagram сообщил, что попросил руки Николы еще две недели назад, и она согласилась. Он пообещал, что станет лучшим мужем и отцом их ребенку, когда этот момент наступит.

Бруклин, которому 21 год, и 25-летняя Никола встречались менее года.

Никола Пельтц — американская актриса и дочь миллиардера Нельсона Пельтца. Она известная по ролям в фильмах «Центр урагана», «Трансформы: эпоха истребления», «Трансформеры: Последний рыцарь» и других.