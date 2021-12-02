Из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет ежегодно поставляться 1,5-2 млрд кубометров газа по бессрочному контракту.

В рамках 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) трехстороннее соглашение о своповых поставках газа подписали в Ашхабаде Азербайджан, Иран и Туркменистан. Сообщается, что в рамках этого соглашения Иран сможет удовлетворить потребности в газе пяти своих провинций, поставляя туркменский природный газ в Азербайджан в рамках контракта SWAP.

Оно означает, что физически в нашу республику будет попадать не туркменский, а иранский газ. Туркменистан будет поставлять газ в Иран, а Иран — передавать Азербайджану аналогичное количество своего топлива. Такая схема применяется, когда инфраструктура для прямых поставок отсутствует.

Документ имеет важное значение для углубления экономического сотрудничества трех стран, заметил в беседе с # доктор географических наук, профессор Чингиз Исмайлов. По его свидетельству, все подписанты соглашения получат свою выгоду:

«Туркменистан приступил к разновекторной политике по поставкам природного топлива. Значительное количество, более 30 млрд кубов туркменского газа транспортируется сегодня в Китай. Продолжительное время обсуждаются возможности строительства Транскаспийского газопровода для поставок туркменского газа в западном направлении, но этот процесс упирается в Конвенцию по правовому статусу Каспийского моря, где прокладка любых газопроводов должна согласовываться со всеми прикаспийскими государствами, а Россия и Иран не проявляют заинтересованности в подобном проекте».

Граничащие с Туркменистаном северные районы Ирана нуждаются в природном топливе, говорит Исмайлов, потому Исламская республика заинтересована в своповых поставках полутора–двух млрд кубометров газа год:

«Иран таким образом обеспечит туркменским газом потребность своих северо-восточных районов, одновременно получая дивиденды от транзита в Азербайджан. Что же касается нашей страны, мы экспортируем природное топливо в Турцию, Грузию и Южную Европу. С точки зрения дополнительных поставок это, конечно же, улучшит энергообеспечение региона. Внутренние потребности Азербайджана из года в год увеличиваются, растет потребление и экспорт, а потому дополнительная подпитка пойдет на пользу».

Прикаспийские государства подписали трехстороннее соглашение об обмене энергоресурсами и это первый в своем роде подобный случай, комментирует депутат и эксперт Вугар Байрамов.

«Сей документ имеет особое значение, учитывая, что в какой-то момент между нашими странами было напряжение по поводу спорных месторождений. Соглашение может послужить основой для диверсификации экспорта энергоносителей из Туркменистана, пока еще привязанного к узкому спектру направлений для поставок. По этому соглашению Иран запустит новый вектор взаимодействия в северном направлении, а это важно для нашего южного соседа ввиду еще действующих санкций. Для Азербайджана это возможность удовлетворить внутренний спрос, расширить ресурсы и увеличить экспортные возможности».

Самое главное, отмечает Байрамов, соглашение будет содействовать стабильности, миру и расширению сотрудничества в условиях новой региональной реальности.