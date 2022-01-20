В Азербайджане выявлено еще 1 186 случаев заражения коронавирусом, 582 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

14 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 629352 факта заражения коронавирусной инфекцией. 610605 человек вылечились, 8564 скончались, число активных больных — 10183.

За прошедшие сутки проведено 9116 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6037787 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 26784 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2619, вторую дозу получил 2651 человек, бустер-дозу получили 21514 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11756566, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5208739, вторую дозу получили 4723586 человек, бустер-дозу получил 1824241 человек.