Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане к утру воскресенья возросла почти до 212 миллионов долларов, сообщает национальная палата предпринимателей страны «Атамекен».
К вечеру субботы сумма ущерба от беспорядков в стране достигала почти 203 миллиона долларов. В десяти регионах страны насчитывались 920 пострадавших субъектов бизнеса и 1091 объект, в том числе в Алма-Ате — 856 субъектов и 1027 объектов.
«Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 92,3 миллиарда тенге (в Алматы — 90,7 миллиарда тенге)», — говорится в сообщении.
Поясняется, что в десяти областях республики выявлено 1181 пострадавших субъектов бизнеса и 1351 объект, из них в Алма-Ате — 935 субъектов и 1091 объект.(РИА Новости)