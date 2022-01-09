Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане к утру воскресенья возросла почти до 212 миллионов долларов, сообщает национальная палата предпринимателей страны «Атамекен».

К вечеру субботы сумма ущерба от беспорядков в стране достигала почти 203 миллиона долларов. В десяти регионах страны насчитывались 920 пострадавших субъектов бизнеса и 1091 объект, в том числе в Алма-Ате — 856 субъектов и 1027 объектов.