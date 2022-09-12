Владельцы нефтяных танкеров начали массово закупать суда, способные перевозить грузы в ледяных водах. Речь идет в том числе о кораблях для перевозки российского сырья.

Как передает #, об этом сообщил Bloomberg.

По данным британской компании E.A. Gibson Shipbrokers Ltd., за май-август на подержанные танкеры ледового класса было потрачено около 1 млрд долларов, что примерно в 5 раз больше, чем годом ранее. За этот период было продано 42 танкера ледового класса. Большая часть сделок пришлась на компании из Китая, Турции и ОАЭ.

За этот же период прошлого года судовладельцы приобрели всего 12 кораблей. Столь резкий рост покупок танкеров в этом году связан с опасениями по поводу перевозки нефти в условиях международных санкций против России, сообщает агентство.