В России суд в Светлогорске признал список погибших в Украине российских военных, опубликованный на сайте псковского издания 60.RU, государственной тайной. После этого страницы памяти военнослужащих удалили новосибирское издание NGS.RU, красноярское NGS24.RU и омское NGS55.RU. На решение суда обратил внимание проект «Роскомсвобода».

Списки погибших были собраны из открытых официальных источников. Иск к изданию 60.RU подал военный прокурор 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота. Он потребовал признать список погибших информацией, запрещенной к распространению в России.

Суд постановил, что данные о погибших «раскрывают потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций», и отнес сведения к гостайне. Максимальное наказание по статье о разглашении гостайны в России составляет семь лет колонии.

Страницы с именами погибших в Украине военных удалили в том числе челябинское 74.RU, екатеринбургское E1.RU, краснодарское 93.RU и самарское 63.RU. Все они входят в Shkulev Media Holding. (svoboda.org)