Суд в Пенсильвании признал недействительными несколько тысяч бюллетеней

Суд постановил считать недействительными более 2,3 тысячи голосов избирателей в штате Пенсильвания.
В постановлении говорится, что 2349 бюллетеней, прибывших по почте, отбракованы, поскольку не имеют пометки с датой отправления. Все аннулированные голоса были поданы в округе Аллегейни с населением более 1,2 миллиона человек и административным центром в городе Питтсбург.
Ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии, требующей признать недействительными почти десять тысяч бюллетеней, которые пришли с опозданием в Пенсильвании.(РИА Новости)