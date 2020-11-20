Суд в Пенсильвании признал недействительными несколько тысяч бюллетеней

В постановлении говорится, что 2349 бюллетеней, прибывших по почте, отбракованы, поскольку не имеют пометки с датой отправления. Все аннулированные голоса были поданы в округе Аллегейни с населением более 1,2 миллиона человек и административным центром в городе Питтсбург.