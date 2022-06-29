Апелляционный суд в Гааге наложил арест на 18 брендов водки, в том числе Stolichnaya и Moskovskaya, в странах Бенилюкса (Бельгии, Нидерландах и Люксембурге). Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении компании GML, которая представляет их интересы.

Отмечается, что решение суд вынес в пользу бывших акционеров ЮКОСа по иску против РФ о возмещении ущерба в размере $50 млрд.

«Это важный вердикт, так как он открывает путь к исполнению законных решений путем ареста российской государственной собственности не только в Нидерландах, но и в 168 других странах мира в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией», — приводится в сообщении слова генерального директора GML Тима Осборна.

В релизе отмечается, что если РФ не будет исполнять решение суда, то экс-акционеры ЮКОСа, которые получили права на марки Stolichnaya и Moskovskaya в 2020 году по решению суда в Нидерландах, смогут выставить эти бренды на аукцион.

Марки водки Stolichnaya и Moskovskaya входят в портфель брендов государственной компании «Союзплодоимпорт» наряду с водкой «Русская» («Russkaya») и шампанским «Советское». «Союзплодоимпорт» с 2002 года осуществляет от имени РФ права пользования и распоряжения товарными знаками на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, правообладателем которых является государство. Компания более 10 лет оспаривает в многочисленных судебных процессах за рубежом права на популярные водочные бренды.