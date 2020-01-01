Суд в Боливии подтвердил, что партия Моралеса может участвовать в выборах

Высший избирательный суд (ВИС) Боливии отклонил иски о лишении партии «Движение к социализму», лидером которой является экс-президент страны Эво Моралес, юридического лица из-за обвинений в причастности к подтасовке результатов выборов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба инстанции.

«Таким образом, партия «Движение к социализму» сохраняет все привилегии и обязанности, которые у нее есть как у боливийской политической организации, и отвечает законным требованиям для участия в выборах в 2020 году», — говорится в заявлении.

По мнению ВИС, к рассмотренным жалобам нельзя применить описанные в законе основания для лишения политической партии юридического лица.(ТАСС)

| 2020-01-01T09:44:12+00:00 1 января 2020, 12:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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