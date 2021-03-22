Суд в Болгарии оставил под стражей 5 подозреваемых в шпионаже в пользу России

Суд в Болгарии оставил под стражей пятерых подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Отмечается, что сторона обвинения утверждает, что они собрали достаточное количество доказательств в отношении задержанных. По данным канала, речь идет о так называемом «резиденте» Иване Илиеве, бывшем начальнике военной разведки, главе секретной службы в парламенте Любомире Медарове, полковнике Петре Петрове и двоих сотрудниках военной разведки.

Заседание суда началось в воскресенье, 21 марта, и продолжалось до 5.00 (6.00 мск) утра понедельника, 22 марта.

Ранее сообщалось, что военный суд Софии оставил под стражей полковника Петро Петрова — одного из шести подозреваемых в шпионаже в пользу России.

19 марта стало известно, что в Болгарии задержали шестерых военнослужащих, которые подозреваются в шпионаже в пользу России. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности страны объявить российских дипломатов нежелательными персонами в стране на фоне дела о шпионаже. Российский сенатор Владимир Джабаров заверил, что Москва зеркально ответит Софии в случае высылки дипломатов. (Gazeta.ru)