Антикоррупционный суд под председательством Тиграна Давтяна отклонил ходатайство об аресте бывшего командира Третьего армейского корпуса ВС Армении генерал-майора Григория Хачатурова, сообщают армянские СМИ.

Адвокат Хачатурова Акоп Енокян отметил, что он пока не успел ознакомиться с решением суда.

После ознакомления с решением будет распространено заявление.

Он отметил, что Хачатуров был освобожден из зала суда, сейчас он направляется домой.

Ранее Енокян сообщил, что во время заседания никто не давал показаний против Хачатурова. Сам генерал-майор выступил с заявлением, детально представив свою позицию.

Бывшего командира Третьего армейского корпуса задержали после того, как генпрокурор Анна Вардапетян получила одобрение парламента на уголовное преследование экс-министра обороны Сейрана Оганяна. Оба бывших высокопоставленных военных обвиняются в махинациях с продажей территории двух воинских частей. Оганян уже заявлял, что это были старые и разрушенные здания и земли, которые не эксплуатировались и были источником дополнительных расходов для бюджета.

Генерала обвиняют в отмывании денег в 2006-2010 гг., когда он был командиром одной из воинских частей. Речь идет о предполагаемом злоупотреблении должностным положением и легализации крупной недвижимости (отмывание денег).