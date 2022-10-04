Уссурийский районный суд продлил принудительное лечение шамана Александра Габышева в городской психбольнице специального типа. Об этом сообщил юрист Алексей Прянишников.

По его словам, судья отказала в ходатайстве защиты о проведении психолого-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского в Москве, потому что «слишком долго это все». Прянишников отметил, что сторона защиты будет обжаловать решение.

Накануне сообщалось, что перед судом Габышеву заменили лечащего врача. По словам правозащитников, новый врач провел с шаманом беседу, которая фактически была допросом. Больница отказалась предоставить адвокатам копию медкарты Габышева. 1 августа Уссурийский районный суд также продлил принудительное лечение якутского шамана в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске.

Весной 2019 года Александр Габышев и его соратники отправились из Якутска в поход в Москву для проведения «обряда изгнания Путина». Шамана задержали через несколько недель на границе Бурятии и Иркутской области. (svoboda.org)