Студентка UNEC показала самый высокий результат в мире

Студентка UNEC (Азербайджанский Государственный Университет Экономики) на экзамене ACCA (Association of Chartered Certified Accountants – Ассоциация привилегированных сертифицированных бухгалтеров) Financial Reporting (Финансовый учет) достигла самого высокого результата в мире, сообщает пресс-служба UNEC.

Студентка 2 курса Международной школы экономики (İSE) Низгян Джабиева показав самый высокий результат (97%) среди студентов, участвующих из многих зарубежных стран в экзамене Financial Reporting, получила звание Global Prizewinner (Глобальный победитель) ACCA и денежную премию.

Ранее Н.Джабиева, показав 96% результат, получила сертификат ACCA Financial Accounting (f3) (Финансовый учет).

Об ACCA: ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants — Ассоциация привилегированных сертифицированных бухгалтеров) – это глобальная ассоциация профессионалов в сфере финансов, бухгалтерского учета и аудита. Экзамены ACCA признаются ведущими международными компаниями мира и высоко ценятся при приеме на работу.