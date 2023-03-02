Структурным подразделениям Исполнительной власти города Баку были даны поручения относительно аварийных зданий.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на совещании в расширенном составе с участием руководителей хозяйственных структур столицы в Исполнительной власти.

На встрече была поднята проблема аварийных зданий, которая крайне актуальна для жителей столицы. Было отмечено, что большинство аварийных зданий было построено в советское время и срок их эксплуатации истек.

Речь идет в основном о пятиэтажках, так называемых «хрущевках», общежитиях и других постройках, и их перечень постоянно обновляется.

В частности, было отмечено, что в результате усилий руководства страны за последние 5 лет в Баку было снесено 1 239 аварийных зданий, десятки тысяч людей переселены в новые квартиры или получили соответствующие компенсации.

В настоящее время работа в этом направлении продолжается и находится под контролем Кабинета министров. В связи с этим структурным подразделениям Исполнительной власти города Баку поручено усилить контроль за состоянием жилищного фонда столицы.