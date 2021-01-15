Строительство нового здания Центробанка вызвало широкий общественный резонанс

Строительство нового здания Центрального банка Азербайджана подверглось широкой общественной критике.

По имеющейся информации, стоимость нового 32-этажного здания ЦБА по проспекту Гейдара Алиева составит 450 млн манатов (218 млн евро). Проектированием, оборудованием и логистикой, строительством и монтажом в рамках нашумевшего проекта займется турецкая компания Tekfen-Inshaat. Соглашение об этом 13 января подписали в Баку первый зампредседателя Центробанка Азербайджана Алим Гулиев и представители Tekfen-Inshaat Левент Гафгаз и Мустафа Копуз.

Высота здания составит 160 метров, а общая площадь — 67 926 квадратных метров. В здании будет казначейский центр, подвалы с техническими помещениями и парковка, помещения для конференций и обучения, библиотека, ресторан, а также офисные помещения с открытым ландшафтом. Срок строительства 36 месяцев. Это не первый такой проект турецкой компании в нашей столице. Ранее она отстроила Бакинский Олимпийский стадион и сейчас строит здание Министерства налогов.

Независимые экономисты считают эти расходы неоправданными, поскольку в условиях послевоенного времени, кризиса пандемии и снижения нефтяных доходов для суммы в несколько сот миллионов имеются более насущные цели. Такого мнения придерживается ученый-экономист Губад Ибадоглу. На своей странице в соцсети Facebook ученый обратил внимание на чрезмерно завышенную смету проекта. Центральный банк России с населением 144,5 млн человек имеет два этажа, Центральный банк Украины с 45-миллионным населением расположен на четырех этажах, Центробанк Беларуси (9,5 млн человек) насчитывает пять этажей. По словам ученого, здание Центрального банка Швейцарии не превышает 4 этажей, а ЦБ Норвегии с активами в 1 триллион имеет три этажа.

В Азербайджане с 10-миллионным населением 450 млн манатов будет потрачено на строительство 32-этажного офисного здания высотой 160 метров. По стоимости квадратного метра это будет одно из самых дорогих строений в стране. В то же время ориентировочная стоимость квадратного метра квартир, которые будут построены на освобожденных территориях в рамках программы Великой реставрации, составляет 350 манат, а значит, на упомянутые средства можно построить 1 287 714 квадратных метров жилья в Карабахе и 15 149 домов площадью 85 квадратных метров каждый.

Учитывая состояние экономики в условиях пандемии, такие средства уместно было бы направить на развитие субъектов хозяйствования на селе или поддержку ослабленной банковской системы, граждан, возвращающихся на освобожденные земли Азербайджана, сказал # экономист Неймат Алиев.

«Считаю, что эти средства уместно было бы раздать в виде беспроцентных долгосрочных кредитов на десять лет нашим фермерам, — заметил он. – Скажем, по 4500 манатов можно выдать 100 тыс. крестьянских хозяйств, а оставшиеся 3 млн манатов пустить на поддержание банковского сектора. Такие деньги не лишние для нашей страны в сложившейся непростой ситуации, можно было направить их во благо населения и экономики, раздать под льготные кредиты населению, которое будет возвращаться на деоокупированные территории Азербайджана. Ведь лет через десять эти деньги вернутся, повысив доходы населения, послужив созданию новых рабочих мест и развитию сельского хозяйства. Так не лучше ли сравнить и ответить, что полезнее для страны – развитие экономики, сельского хозяйства, или глава Центробанка Эльман Рустамов, восседающий в 160- метровом офисном здании?».

«Строительство нового здания ЦБА за такие деньги вызывает недоумение. — сказал экономист-аналитик Натиг Джафарли. – Раньше такие решения правительства, государственных компаний, госучреждений можно было как-то понять, поскольку цены на нефть были на высоком уровне, росли валютные доходы. Мы наблюдали это десять лет, начиная с 2005 – 2006 гг. вплоть до 2015 – 2016 гг. После девальвации аппетиты поутихли и такое встречалось гораздо реже. Но сейчас, в ситуации снижения валютных доходов, роста расходов — ведь нужно восстанавливать освобожденные от оккупации земли, на волне проблем с пандемией, сложной ситуации в сфере частного предпринимательства, такие инциденты выглядят более чем странно»

И это притом, что сегодня во всем мире центробанки стараются поддержать малый и средний бизнес, выступают с масштабными программами содействия предпринимателям, говорит собеседник:

«У нас же Центробанк не только никак не участвовал в этом, но принимает решение о строительстве собственного дорогого здания почти на 450 млн манатов. Заметьте, это по текущему курсу. Еще неизвестно, что будет завтра. Ведь если нацвалюта потеряет в цене, то в манатном выражении стоимость его увеличится. Абсолютно непонятное решение, не имеющее технической необходимости. Здание Центробанка относительно новое, оно сдано в эксплуатацию в 1998 году, находится в центре Баку. Работников Центробанка всего 600 человек, даже меньше, и в этом здании они могли бы работать и дальше. Какая необходимость созрела для принятия такого решения, ни правительство, ни Центробанк до сих пор не объяснили. И это вызывает недоумение».