Ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша I технической степени, которая является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и будет играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел. Фундамент дороги был заложен во время визита Президента Ильхама Алиева в Физулинский район 14 января.

Ведется строительство 7 туннелей вдоль дороги, включая туннель, фундамент которого был заложен 14 июня Президентом Ильхамом Алиевым на участке автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей через территорию села Дашалты.

Туннели условно называются Т1а(3 340,0 м), Т1(314,9 м), Т2(556,9 м), Т3(680,3 м), Т4(540,6 м), Т5(454,8 м) и Т6(446,3 м).

Строительные работы выполняются в соответствии с требованиями строительных норм и правил, под контролем руководства Агентства.

Указанная дорога берет начало от магистрали М6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур и проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов.