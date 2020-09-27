Строительные леса начнут снимать с Биг-Бена в ближайшие дни

Реставрационные работы на башне Елизаветы, более известной как Биг-Бен, подойдут к концу в ближайшие дни, строительные леса будут сняты. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News, передает ТАСС.

По его данным, строительные леса начнут снимать только с верхней части Биг-Бена, скоро ее можно будет увидеть. Реставрация остальных частей достопримечательности продолжится. На демонтаж строительных лесов уйдет шесть недель.

«Как и все, я с нетерпением ждал, когда строительные леса снимут с башни Елизаветы. Открытие крыши [Биг-Бена] станет незабываемым моментом. Мы все могли бы поделиться некоторыми хорошими новостями в мире COVID-19, это действительно здорово — увидеть чуть больше этой великой иконы», — прокомментировал грядущие события спикер Палаты общин Линдси Хойл.

Реставрация Биг-Бена началась в 2017 году.

Строительство башни высотой 96 м по проекту английского архитектора Огастеса Пьюджина было завершено в 1858 году. Она является памятником Викторианской эпохи и входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2012 году в честь 60-летия правления королевы Елизаветы II башню назвали ее именем.