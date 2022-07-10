Бывший японский военнослужащий Тэцуя Ямагами, стрелявший в экс-премьера страны Синдзо Абэ, перед покушением посетил несколько его публичных выступлений. Об этом сообщает телеканал NHK.

В ходе допроса полиции он рассказал, что посетил несколько выступлений Абэ, но посчитал обстановку на них недостаточно подходящей для совершения нападения.

Покушение Ямагами совершил из самодельного огнестрельного оружия, которое работало по принципу ручного обреза и стреляло шрапнелью. Также он признался, что изначально хотел соорудить бомбу.

Японские СМИ писали, что на допросе в полиции бывший военный винил политика в том, что он принадлежал к некой «группе лиц», из-за которой семья Ямагами оказалась в непростой финансовой ситуации. По информации Kyodo, он изначально планировал напасть на лидера некой религиозной группы.

Покушение на Абэ произошло днем 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Сразу после выстрелов был задержан 41-летний японец Тэцуя Ямагами. Абэ госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался. (gazeta.ru)