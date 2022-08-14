Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики («ДНР») Игорь Гиркин (Стрелков) опроверг информацию о своем задержании при попытке прорваться на фронт. «В КПЗ не был и не планирую», — написал он.
Ранее о попытке Гиркина попасть в зону боевых действий из Крыма сообщили его соратник Александр Жучковский, бывший полевой командир «ДНР» Игорь Безлер и ряд телеграм-каналов. Утверждалось, что экс-полковник ФСБ использовал поддельные документы на имя Сергея Рунова, а также сбрил усы, чтобы его не узнали.
Гиркин фактически подтвердил, что воевать в Украину его не пустили, но пообещал попасть туда со временем. «На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжелой). Но не прямо сейчас», — написал он.
Гиркин — одна из главных фигур вооруженного конфликта 2014 года на востоке Украины, экс-командующий вооруженных сил «ДНР». За рубежом его обвиняют в военных преступлениях и считают причастным к катастрофе малайзийского Боинга, которая произошла 17 июля 2014 года. После этих событий Стрелков уехал в Россию.
С февраля Гиркин жаловался, что российские власти не дают ему попасть в «ЛДНР» и активно критиковал Минобороны и президента РФ Владимира Путина за «провал спецоперации».
В конце марта Гиркин сообщил о гибели в Авдеевке Донецкой области своего тестя Сергея Ситоленко (позывной «Сытый»), уточнив что в него попала пуля снайпера.