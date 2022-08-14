Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики («ДНР») Игорь Гиркин (Стрелков) опроверг информацию о своем задержании при попытке прорваться на фронт. «В КПЗ не был и не планирую», — написал он.

Ранее о попытке Гиркина попасть в зону боевых действий из Крыма сообщили его соратник Александр Жучковский, бывший полевой командир «ДНР» Игорь Безлер и ряд телеграм-каналов. Утверждалось, что экс-полковник ФСБ использовал поддельные документы на имя Сергея Рунова, а также сбрил усы, чтобы его не узнали.