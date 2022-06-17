Западные страны договорились не поставлять Украине танки и штурмовую авиацию, чтобы избежать военной конфронтации с Россией.

Как передает ТАСС, об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с украинскими журналистами во время своего визита в Киев.

«Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенное вооружение, как, например, штурмовые самолеты или танки, была достигнута договоренность не поставлять, и президент [Украины Владимир] Зеленский в курсе этой договоренности», — цитирует слова Макрона агентство Укринформ.

Макрон подчеркнул, что Франция помогает Украине главным образом боеприпасами и «определенными видами вооружений», бронированной техникой, а также предоставила 12 самоходных артиллерийских установок CAESAR. «Но президент Зеленский просил дополнительные, и в ближайшее время к этим 12 прибавится еще шесть», — пообещал французский президент.

Зеленский в четверг провел встречу с Макроном, германским канцлером Олафом Шольцем, итальянским премьер-министром Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, которые прибыли с визитом в Киев.