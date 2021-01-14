Страны КАРИКОМ осудили решение США включить Кубу в список спонсоров терроризма

Страны — участницы Карибского сообщества (КАРИКОМ) осуждают решение Соединенных Штатов о повторном включении Кубы в список государств, которые якобы оказывают поддержку международному терроризму, и призывают к улучшению отношений между странами. Об этом говорится в опубликованном на сайте сообщества заявлении, передает ТАСС.

«Карибское сообщество (КАРИКОМ) осуждает одностороннее заявление уходящей администрации США о признании Кубы государством, поддерживающим терроризм. Действия Кубы на международной арене никоим образом не дают оснований для такого определения. Это нападение отрицательно сказывается на ее международном положении, социальном и экономическом развитии и является еще одним ошибочным действием в дополнение к непродуктивному и незаконному финансовому и экономическому эмбарго, уже введенному Соединенными Штатами в отношении этой карибской страны. КАРИКОМ призывает к немедленному пересмотру и отмене неоправданных действий, предпринятых в отношении Кубы, и надеется, что Соединенные Штаты будут двигаться в направлении нормализации отношений», — говорится в документе.

Членами основанного в 1973 году Карибского сообщества являются Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайана, Гренада, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Ямайка и Монтсеррат (владение Великобритании).

В понедельник администрация действующего президента США Дональда Трампа вновь включила Кубу в список государств, которые, по версии Вашингтона, оказывают поддержку международному терроризму. Как заявляют власти США, Куба, в частности, отказывалась выдать проживающих в стране лидеров колумбийской леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения».

США разорвали дипотношения с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В 1982 году Куба была включена в американский список государств — спонсоров терроризма. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении антикубинских санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из указанного перечня.