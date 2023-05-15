Лидеры стран Группы семи на саммите в Японии намерены объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора РФ, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По словам его источников из числа должностных лиц, новые меры, о которых лидеры государств «семерки» объявят на встрече 19-21 мая, будут направлены на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран», на нанесение ущерба энергетическому сектору РФ, а также на «ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы РФ».