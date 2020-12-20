Страны ЕС прерывают сообщение с Британией из-за новой мутации коронавируса

Нидерланды ввели запрет на пассажирское авиасообщение с Британией из-за нового, мутировавшего типа коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правительства Нидерландов.

Так, ограничение на авиасообщение с Британией начало действовать 20 декабря, запрет как минимум вводят до 1 января 2021 года.

Кроме того, аналогичное решение ввели власти Бельгии.

Франция также может ограничить авиа- и железнодорожное сообщение с Великобританией, передает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, решение будет объявлено в течение дня. Отмечается, что такие же меры рассматривают власти Германии.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.