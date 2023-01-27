Польша, Эстония и Литва настаивают на снижении потолка цен на российскую нефть в феврале. При этом США и некоторые страны Евросоюза предлагают отложить пересмотр ограничения до марта пока сохранить порог на уровне $60 за баррель, пишет Bloomberg.

Потолок цен на нефть вступил в силу 5 декабря, сильно ударив по стоимости российского барреля. Средняя цена основной российской нефти Urals упала до $46,8 в период с 15 декабря по 14 января, констатировал Минфин. При этом средняя стоимость Brent за этот период составила $81,5.

Несмотря на успешную работу механизма, страны Балтии настаивают на дальнейшем снижении уровня ограничений. Согласованный на уровне $60 за баррель потолок был компромиссом. Союзники много месяцев не могли утвердить ограничения из-за позиции Польши и стран Балтии, которые требовали установить ограничение на уровне $20-30 за баррель.

В качестве решения страны G7 и Евросоюза договорились пересматривать потолок раз в два месяца и устанавливать его по меньшей мере на 5% ниже текущей рыночной цены. То есть фактически союзники могут ужесточить санкции против российской нефти уже в феврале. Однако они договорились пересмотреть ограничение цен на российскую нефть в марте, утверждает Bloomberg.

Представители стран Балтии и Польши считают текущий потолок слишком высоким по сравнению с рыночными ценами. Они предлагают снизить ограничение до $40–50 за баррель. Они ссылаются на оценки Международного энергетического агентства, согласно которым средняя рыночная цена на российскую нефть составляла $54 за баррель в декабре и $52 — в январе. (moscowtimes.ru)