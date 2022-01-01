Председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия заявил что сторонники находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратили голодовку по его просьбе, передает РИА «Новости».

По словам Мелии, адвокат Саакашвили Георгий Мшвениерадзе передал голодающим просьбу экс-президента о прекращении голодовки, в противном случае он сам возобновит голодовку. Мелия отметил, что начало голодовки Саакашвили «будет фатальным».

«Поэтому вместе с товарищами мы решили перейти к следующему этапу борьбы, который будет разнообразным и ненасильственным, пока в стране не восторжествует справедливость и политическая справедливость», — подчеркнул Мелия.