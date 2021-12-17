Стоматолог Джамал Одилов, на которого напал армянин Мурад Оганесян в Москве, скончался в больнице.

Как передает московский корреспондент АПА, об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Сообщается, что 41-летний Джамал Одилов скончался в больнице.

Отметим, инцидент произошел 13 декабря в стоматологической клинике на улице Ясная.

Мурад Оганесян пришел в клинику, где проходил лечение, и нанес многочисленные удары ножом стоматологу Джамалу Одилову. Оганесян выразил недовольство результатом лечения.

Однако во время допроса он признался сотрудникам полиции, что намеревался убить Одилова, думая, что он азербайджанец.

Напавшего арестовали на два месяца. Причём его адвокаты требовали приобщить медицинские документы, которые подтвердят шизофрению у подзащитного и позволят не помещать его в СИЗО.

Мурад Оганесян — бывший гендиректор продюсерского центра «Парадиз», который специализируется на производстве полнометражных художественных и анимационных фильмов.